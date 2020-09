Após três dias “sumido”, homem é encontrado morto na capital

Celso Pereira da Costa, 56 anos, foi encontrado morto na noite de terça-feira (1º) na residência onde morava, na Vila Leda, em Campo Grande.



De acordo com o registro policial, o vizinho sentiu falta de Celso, que há três dias não era visto. Ontem, o vizinho sentiu um forte odor que vinha da casa da vítima. Ele acionou a polícia, que chegou ao local, entrou na residência e encontrou o corpo dentro da casa. As chaves estavam no portão, que estava trancado.



O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) e o caso foi registrado como morte a esclarecer, na Depac Cepol.

