Após um dia de “casados”, homem agride mulher com madeira

Um homem de 40 anos foi detido pela Polícia Militar, após agredir a esposa, de 41 anos, em Corumbá. O casal estava morando há apenas um dia juntos, em uma residência, no bairro Aeroporto.

Conforme informações do Diário Corumbaense, a vítima relatou que, para celebrar a união, eles estavam na companhia de amigos, ingerindo bebida alcoólica na nova casa. Porém, depois que a bebedeira acabou, o acusado começou a demonstrar comportamento agressivo e sem motivo algum.

A mulher disse que ele passou a ofendê-la com palavrões e por conta disso, pegou um pedaço de madeira, para tentar se defender, mas o homem tomou a madeira dela e a golpeou no antebraço direito, rosto e cabeça, fazendo com que a vítima caísse no chão.

O autor ainda continuou com as agressões, dando socos na cabeça da mulher, que conseguiu sair da casa e ligou para o 190. Já na residência, o acusado disse aos policiais que bateu na mulher por ciúmes. Ambos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

