ApÃ³s ver pai ser ofendido, 'Arrozinho' esfaqueia homem no Jardim Noroeste

Um homem, de 41 anos, foi esfaqueado em várias partes do corpo após ter ofendido o pai de um rapaz, de 23 anos, que confessou ter desferido os golpes contra a vítima. A briga entre as partes aconteceu na noite desta quarta-feira (6), no cruzamento das ruas Esmeraldo Maluf com Senador Vergueiro, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no local e encontrou a vítima caída e ao constatar a gravidade das lesões, acionou o socorro por parte do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foram de encontro com a viatura de resgate.

Durante o trajeto, o homem explicou que foi esfaqueado por um indivíduo conhecido como 'Arrozinho'. Enquanto a vítima era atendida pelo Samu e encaminhada para a Santa Casa, os policiais retornaram para o local dos fatos e conversaram com algumas testemunhas, onde conseguiram identificar o endereço do suspeito.

Ao chegar na residência, os militares conversaram com a madrinha do rapaz e visualizaram o rapaz no imóvel com ferimentos na perna esquerda e um corte na mão esquerda. Mas devido a lesão no tendão do dedo, ele também foi conduzido para o hospital da Santa Casa.

Em conversa com os policiais, o rapaz confessou que desferiu os golpes de faca contra o homem, já que ele teria ofendido o seu pai. Nenhuma das partes foi apresentada na delegacia, pois estavam em observação na unidade hospitalar.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

