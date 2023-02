Após visitar a vizinha, mulher volta para casa e encontra o marido morto

A mulher de 55 anos foi até a casa de uma vizinha por volta das 14h desse sábado (18), e quando voltou em casa encontrou o marido de 41 anos morto dentro da residência no bairro Coração Dois, em Bonito.



Conforme, a PM, a esposa informou que foi até a casa da vizinha e em dado momento teria avistado o marido indo em direção a sua casa com uma corda. Ela nã desconfiou de nada, e minutos depois retornou até sua casa para pegar água quando o encontrou.



Ela disse ainda que o marido não tinha histórico depressivo. Porém, ingeria bebida alcoólica.



O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Bonito.



Procure Ajuda

Durante 24h o Centro de Valorização da Vida. O CVV – realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188 ou pelo chat no site https://www.cvv.org.br/.

