Após vizinhos ouvirem gritaria, casa é destruída por fogo

Uma casa de alvenaria no bairro Vila Carvalho, pegou fogo na manhã desta sexta-feira (4).

Segundo informações da assessoria do Corpo de Bombeiros Militar, por volta das 9h30, vizinhos perceberam uma movimentação intensa de pessoas na casa, que suspeitam ser utilizada por usuários de droga.

Durante a madrugada teria sido possível ouvir gritos e discussões no interior da casa, que não tem moradores fixos e funciona como uma espécie de albergue. As brigas teriam acontecido até o início da manhã , quando o fogo começou.

As chamas começaram na sala e, devido à estrutura da casa, que tem aproximadamente 50 anos, se espalharam rapidamente, o teto desabou.

As causas do incêndio ainda não foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, que deslocou duas viaturas e sete militares e ainda trabalha no combate às chamas, mas não há riscos do fogo chega a outros prédios.

Deixe seu Comentário

Leia Também