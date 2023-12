Aposta valendo 'cervejinha' motivou briga que terminou em morte de idoso na Popular

Foi identificado como Edmilson de Souza, de 60 anos, o idoso que morreu no final da tarde desta sexta-feira (29) ao tentar desviar de um soco em uma briga na Vila Popular, em Campo Grande. O motivo que levou à confusão foi uma aposta perdida pela vítima num jogo de sinuca em um bar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso teria permanecido apenas na discussão entre o idoso e o suspeito, mas que se intensificou após a situação envolvendo a aposta no jogo de bilhar.

A proprietária do bar conversou com a polícia e explicou que a aposta era um jogo de sinuca valendo uma cerveja, mas Edmilson acabou perdendo e se recusou a pagar, dando início a confusão e a briga com o suspeito.

Consta ainda no registro, que a briga entre suspeito e vítima passou para a rua e em determinado momento, o idoso levou um golpe e caiu no chão, onde não se levantou mais.

Diante da situação, Edmilson sofreu uma parada cardiorrespiratória. O Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fizeram as manobras de reanimação por alguns minutos, mas não houve sucesso e o óbito foi constatado.

A Polícia Militar também esteve pelo local e isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica. O suspeito não foi localizado pelas autoridades, mas é conhecido na região como 'carequinha'.

Após os levantamentos de praxe e liberação do corpo, o caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte na 7° Delegacia de Polícia Civil, que deve prosseguir com a investigação.

