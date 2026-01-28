Menu
Polícia

Aprovados iniciam curso de formação para reforçar Polícia Civil de MS

A aula é voltada aos 472 aprovados no último concurso público realizado pela instituição

28 janeiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Curso será para 472 alunosCurso será para 472 alunos   (Saul Schramm)

Os aprovados do concurso público para ingressar na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, iniciaram nesta terça-feira, dia 27, a aula de formação para reforçar a segurança pública. A solenidade contou com a presença do governador Eduardo Riedel.

A aula é voltada aos 472 aprovados no último concurso público realizado pela instituição. São 135 candidatos para o cargo de escrivão de polícia judiciária e outros 337 para o cargo de investigador de polícia judiciária.

O evento marcou o início da formação, com apresentação das normas, rotinas acadêmicas e do fortalecimento da Polícia Civil.

"São 472 alunos de 26 mil inscritos no concurso. Grupo que carrega uma responsabilidade muito grande e tem o propósito de servir e proteger o cidadão sul-mato-grossense. Para quem veio de fora façam daqui a sua casa", afirmou o governador.

O delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio, definiu o evento como uma data histórica para instituição. "Gratidão ao governador pela sensibilidade e comprometimento com a segurança pública, que recebeu investimentos em tecnologia, estrutura e capacitação. Os novos alunos vão ingressar na melhor Polícia Civil do Brasil".

O curso de formação possui carga horária prevista de 680 horas-aula, dispondo de aulas teóricas e práticas, bem como as avaliações correspondentes em cada disciplina. A previsão de término é para 15 de maio. A publicação da classificação final do certame está prevista para 25 do mesmo mês.

Segundo a Polícia Civil, os candidatos recebem ajuda de custo para transporte e alimentação e demais despesas necessárias durante a formação. A remuneração inicial para ambos os cargos é de R$ 6.569,53, para jornada de 40 horas semanais, com possibilidade de trabalho em escalas, inclusive em finais de semana e feriados.

