Ar-condicionado pega fogo durante a madrugada e assusta pai e filha em Aquidauana

Pai e filha, que não tiveram o nome divulgado, foram socorridos durante um incêndio ocorrido na madrugada de sábado (14), na Rua Projetada Um, em frente à praça da Vila Bancária, em Aquidauana.

Conforme as informações do site A Princesinha News, as equipes do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 3h48. Ao chegar no imóvel, a guarnição encontrou um ar-condicionado, modelo janela, que estava instalado em um dos quartos da casa, pegando fogo.

A equipe de combate agiu rapidamente, conseguindo controlar as chamas usando aproximadamente 150 a 200 litros de água. O dono da casa e sua filha, de 9 anos, precisaram de atendimento médico após inalar uma quantidade significativa de fumaça. Eles foram encaminhados pela equipe de resgate ao Hospital Regional de Aquidauana.

Cinco militares e três viaturas operacionais foram empregados no atendimento da ocorrência.

