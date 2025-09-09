Argentino é baleado enquanto caminhava em rua de Dourados

Um jovem argentino, de 27 anos, foi baleado enquanto caminhava pela rua Independência, no Jardim Itália, em Dourados. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (8).

Conforme as informações policiais, o rapaz estava caminhando quando um carro, ainda não identificado, se aproximou e efetuou vários disparos contra a vítima. Ele acabou sendo atingido no tórax e ficou caído no meio da rua.

Moradores da região acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O jovem foi então levado em estado gravíssimo para o Hospital da Vida.

Segundo o site Dourados News, o argentino vive em situação de rua e faz uso de drogas. A autoria da tentativa de homicídio e os motivos do crime estão sendo investigados pelas autoridades.

