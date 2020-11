Argentino é preso no terminar rodoviário e confessa ter engolido 30 cápsulas de cocaína

Durante abordagens a ônibus e transeuntes na noite do sábado (28), no terminal rodoviário de Campo Grande, o Batalhão de Choque da Polícia Militar abordou um homem identificado com Gustavo, de 27 anos, com identidade da Argentina. Durante conversa ele relevou que engoliu cerca de 30 cápsulas de cocaína e que receberia U$ 1 mil dólares para entregar a droga em Barra Funda (SP).

Gustavo demonstrou nervosismo durante a abordagem policial, os policiais pediram que ele tirasse o sapato, sob a palminha do calçado notou-se um grande volume. Momento em que afirmou ser cocaína, entregando também que teria engolido aproximadamente 30 cápsulas da mesma droga.

Questionado sobre a procedência da substancia, ele contou que pegou o entorpecente na cidade de Corumbá-MS e levaria até a cidade de São Paulo/Barra Funda -SP, conforme o bilhete de passagem apreendido em posse do autor e relatando que receberia a quantia de US$1.000,00 (mil dólares) pelo serviço.

Após o relato ele foi foi conduzido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) universitário, onde foi realizado, pela equipe médica, um exame de Raio X sendo confirmada a existência de corpos estranhos no seu estômago. Diante da gravidade do caso, a equipe da UPA/Universitário decidiu encaminhar o preso ao Hospital Universitário para procedimentos de retirada das capsulas em seu estomago.

Até o momento do registro da ocorrência ele havia expelido apenas duas das 30 cápsulas engolidas por ele, conforme laudo médico devidamente apreendido. Foram apreendidos quatro porções, pesando 1.030g.

