"Argos II": Alvo de operação entra em confronto com a PM e morre em Aparecida do Taboado

Uma pessoa, que era alvo da Operação “Argos II”, deflagrada pela Polícia Militar em parceria com a Polícia Civil nesta quarta-feira (30) em Aparecida do Taboado, acabou morrendo ao entrar em confronto com as forças policiais.

Conforme as informações divulgadas pelas corporações, a operação tem como foco o combate ao tráfico doméstico de entorpecentes e à criminalidade associada, em especial aos crimes patrimoniais, tipo crescente de delito na região.

Com base em investigação prévia e atuação conjunta entre as forças de segurança, foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. Ao todo, foram cumpridos 24 mandados.

A ação resultou na apreensão de 3 veículos, 2 televisores; 8 pessoas autuadas; 36 gramas de maconha; 1,378kg cocaína; 0,5gr de crack; 60,80gr de pasta base; 2 balanças de precisão; R$ 11.679,00; joias, além de 11 aparelho celulares e duas armas de fogo.

Além disso, um dos alvos acabou atirando contra os policiais. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

De acordo com o delegado titular da Denar, Hoffman Dávila, a ação tem o objetivo de combater o tráfico doméstico/formiguinha. “Além de fomentar vários delitos, sobremaneira os contra o patrimônio, gera sensação de insegurança à população. Dessa sorte, a operem comento culminou”, destacou.

A operação, coordenada pela Policia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico- DENAR, reuniu mais de 120 policiais de equipes do Departamento de Polícia Especializada-DPE (DERF, DEFURV, GARRAS, DECON e DELEAGRO); Delegacia Regional de Paranaíba, CGPA, Polícia Científica e Polícia Militar.

Saiba Mais Interior 80 policiais vão às ruas caçar traficantes em operação em Aparecida do Taboado

Reportar Erro

Saiba Mais Interior 80 policiais vão às ruas caçar traficantes em operação em Aparecida do Taboado

Deixe seu Comentário

Leia Também