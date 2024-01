Arma dispara acidentalmente dentro de ônibus e trabalhador é preso em Três Lagoas

Um jovem, de 26 anos, que seria trabalhador rural de uma terceirizada que presta serviço para uma fábrica de celulose em Três Lagoas, foi preso após a arma que ele levou para tentar vender a um colega disparar acidentalmente dentro do ônibus, na noite de terça-feira (23).

Conforme as informações iniciais, o ônibus estava em uma fazenda. Para a Polícia Militar, testemunhas contaram que o homem havia acabado de entrar dentro do veículo e tentava guardar alguma coisa na mochila. Porém, a arma acabou disparando acidentalmente durante o balanço do ônibus, atingindo a lateral do veículo.

Depois do tiro, ele chegou a descer para embarcar em outro ônibus que faria a mesma rota. A Força Tática foi ao local, onde os dois ônibus foram abordados, na estrada conhecida como “Estradão da Breda”, e o suspeito foi identificado e preso.

O site RCN 67, informou que foi realizada buscas pelo revólver, mas os policiais militares, não localizaram a arma. Alguns funcionários relataram de maneira anônima, que ele levava a arma para vender a um colega, que havia sido ameaçado por um trabalhador e pretendia se vingar.

Diante dos fatos, o homem foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso acabou sendo registrado inicialmente. O trabalhador passou ainda por exames residuográficos para averiguar se haveria vestígios de pólvoras em suas mãos.

