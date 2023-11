Arma utilizada para atirar em cachorro é encontrada pela polícia em Novo Horizonte do Sul

Uma ação conjunta das delegacias de Novo Horizonte do Sul e de Ivinhema, apreendeu um rifle, calibre .22, utilizado para ferir um cachorro no dia 16 de agosto deste ano, na área urbana de Novo Horizonte do Sul.

Conforme as informações policiais, foi feita a representação pela busca e apreensão no endereço do investigado, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida pelo Poder Judiciário.

Nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira, os policiais deram cumprimento ao mandado de busca e apreenderam a arma de fogo, que embora legalizada foi utilizada para a prática de delito. Segundo as informações policiais, o autor confessou o crime e será indiciado por maus tratos de animais qualificado, com pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão.

O caso – De acordo com a Polícia Civil, no último dia 16 de agosto a proprietária do animal procurou a delegacia do município e informou que o cachorro apareceu na residência sangrando bastante.

Na ocasião, um médico veterinário atendeu o animal e afirmou que a lesão era compatível com a provocada por disparo de arma de fogo. Com base nesses fatos, foram iniciadas diligências, que culminaram na identificação do possível autor do crime.

