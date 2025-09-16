Armado com canivete, sargento do Exército é baleado ao atacar PMs na Vila Planalto

Um sargento do Exército, de 27 anos, foi baleado ao tentar atacar policiais militares durante um surto ocorrido na madrugada desta terça-feira (16), na Vila Planalto, em Campo Grande. Ele estava armado com um canivete camuflado.

Conforme o registro policial, as autoridades foram acionadas pela esposa do homem, pois ele estava armado com uma faca e se ferindo. Diante da situação, os policiais foram até o endereço indicado, onde encontraram o suspeito em surto.

De imediato, ele tentou avançar contra os militares. Para repelir a injusta agressão, foi efetuado um disparo contra o rapaz, o atingindo no pé. Mesmo ferido, ele continuou tentando atacar os policiais, desobedecendo todas as ordens de parada, com falas desconexas e xingando a equipe.

Em mais uma tentativa de conter o rapaz, foram efetuados quatro disparos da e Arma de Incapacitação Neuromuscular, conhecido popularmente como taser de choque. Porém, ele começou a arrancar os dardos do corpo sem parar de avançar contra os policiais.

O sargento foi contido após as equipes do Batalhão de Choque chegaram ao endereço. Ele então precisou ser algemado para que as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros pudessem realizar os atendimentos médicos necessários antes de o encaminhar para a Santa Casa.

A Perícia Técnica e a Polícia Civil foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que acabou sendo registrado como resistência, lesão corporal decorrente de intervenção policial, desobediência e ameaça.

