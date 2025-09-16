Menu
Menu Busca terça, 16 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Armado com canivete, sargento do Exército é baleado ao atacar PMs na Vila Planalto

Ele estava em surto e demorou a ser contido pelos militares

16 setembro 2025 - 16h24Brenda Assis
Viatura Polícia MilitarViatura Polícia Militar   (PMMS)

Um sargento do Exército, de 27 anos, foi baleado ao tentar atacar policiais militares durante um surto ocorrido na madrugada desta terça-feira (16), na Vila Planalto, em Campo Grande. Ele estava armado com um canivete camuflado.

Conforme o registro policial, as autoridades foram acionadas pela esposa do homem, pois ele estava armado com uma faca e se ferindo. Diante da situação, os policiais foram até o endereço indicado, onde encontraram o suspeito em surto.

De imediato, ele tentou avançar contra os militares. Para repelir a injusta agressão, foi efetuado um disparo contra o rapaz, o atingindo no pé. Mesmo ferido, ele continuou tentando atacar os policiais, desobedecendo todas as ordens de parada, com falas desconexas e xingando a equipe.

Em mais uma tentativa de conter o rapaz, foram efetuados quatro disparos da e Arma de Incapacitação Neuromuscular, conhecido popularmente como taser de choque. Porém, ele começou a arrancar os dardos do corpo sem parar de avançar contra os policiais.

O sargento foi contido após as equipes do Batalhão de Choque chegaram ao endereço. Ele então precisou ser algemado para que as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros pudessem realizar os atendimentos médicos necessários antes de o encaminhar para a Santa Casa.

A Perícia Técnica e a Polícia Civil foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que acabou sendo registrado como resistência, lesão corporal decorrente de intervenção policial, desobediência e ameaça.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia prende homem e impede feminicídio em Bataguassu
Polícia
Polícia prende homem e impede feminicídio em Bataguassu
Thermas dos Laranjais é considerado o segundo parque aquático mais visitado do mundo
Polícia
Adolescente morre ao cair de 13 metros de altura em parque aquático de SP
Caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá
Polícia
Homem é preso por estuprar uma criança de 12 anos em Corumbá
Ele foi retirado do local sem ferimentos
Polícia
Bombeiros salvam cachorro que foi soterrado em Ribas do Rio Pardo
O médico ortopedista e pecuarista Ramiro Pereira de Matos seguia para o Mato Grosso quando o acidente acontenceu
Polícia
Pecuarista morre em queda de avião no Pantanal de MS, em Coxim
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Sem aceitar divórcio, mulher bate no marido com chinelo em Campo Grande
JD1TV: Mulher briga com adolescente por lugar no ônibus em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Mulher briga com adolescente por lugar no ônibus em Campo Grande
Hospital da Vida
Polícia
Mesmo esfaqueado no pulmão, homem recusa atendimento médico em Dourados
Ele foi encontrado após 24h de buscas
Polícia
Campo-grandense que sumiu no Rio Aquidauana durante pesca é encontrado
Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Pedestre atropelado por moto morre após uma semana na Santa Casa da Capital

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira