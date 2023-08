Armado com faca, 'Homem-Aranha' invade farmácia e comete assalto na fronteira

Quando a gente pensa que já viu de tudo, aparece o ser humano e nos surpreende mais uma vez. Agora, um homem vestiu uma máscara do personagem Homem-Aranha para roubar uma farmácia em Pedro Juan Caballero, no Paraguai – região de fronteira com Mato Grosso do Sul.

Armado com uma faca, ele teria invadido o estabelecimento e ameaçado as funcionárias do local. Durante as intimidações, conforme o Dourados News, o homem exigiu a entrega de uma bicicleta elétrica utilizada para entregas.

Com medo, as funcionárias entregaram o veículo de transporte ao autor, que fugiu do local em seguida.

O homem está sendo procurado pelas autoridades locais.

