Polícia

Armado com faca, homem tenta estuprar adolescente de 17 anos em Nova Alvorada do Sul

O ato não foi consumado porque a vítima foi ajudada por trabalhadores da região

14 dezembro 2025 - 10h53Brenda Assis
Caso foi investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do SulCaso foi investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul   (Divulgação/PCMS)

Uma adolescente de 17 anos foi vítima de uma tentativa de estupro durante a noite de sexta-feira (12), em uma conveniência localizada na Rua Jofre de Araujo, região central de Nova Alvorada do Sul.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava trabalhando quando o suspeito chegou e ficou por alguns minutos. Posteriormente, ele perguntou se ela estava sozinha e ao saber que sim, disse: ‘quero transar’.

Com medo, a vítima chegou a implorar para que nada acontecesse, no entanto, o homem a empurrou para o banheiro e a forçou a tirar a roupa, passando as mãos em suas partes íntimas.

A ação do suspeito foi flagrada por trabalhadores de comércios da frente, que se uniram para ajudar a menor. Quando chegaram o homem estava armado com uma faca e com as calças abaixadas, tentando forçar a menor a manter relações sexuais com ele.

No susto, ele conseguiu fugir e está sendo procurado pelas autoridades policiais. Foram feitas diligências pela região, mas o suspeito não chegou a ser localizado.

Na delegacia, a mãe da vítima contou que uma travesti apareceu em sua casa, horas antes, com as roupas rasgadas, alegando ter sido estuprada por um desconhecido. No entanto, ela saiu antes das autoridades serem acionadas. Logo depois, a mulher recebeu um telefonema dizendo que sua filha teria sido vítima de estupro.

Os fatos foram registrados na delegacia da cidade e serão investigados.

