Armado com faca, ladrão rouba mulher que havia acabado de sair do serviço em MS

Uma mulher, de 50 anos, foi assaltada após sair do trabalho durante a noite de segunda-feira (9), na rua João Rosa Góes, em Dourados. O autor do crime foi preso horas depois com um homem, que estava foragido do sistema prisional.

Conforme o boletim de ocorrência, ela estava indo para casa quando foi surpreendida por um homem que estava de bicicleta. Em determinado momento, ele jogou a bicicleta no chão e anunciou o assalto, enquanto apontava uma faca para a vítima.

O ladrão então pegou a bolsa da mulher contendo documentos pessoais, cartões bancários e outros pertences. Ela então pediu socorro, a uma motorista que estava passando e foi ajudada a achar uma viatura da Polícia Militar.

A vítima então realizou rondas pela região com os militares até que encontraram o autor sentado em uma varanda, junto com outras pessoas.

Com ele foram achados os pertences da vítima e a faca usada no crime. Um homem, que estava no local, acabou sendo preso por estava foragido do sistema prisional.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também