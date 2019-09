Armado com machete, homem ameaça arrancar cabeça de ex-mulher

Edenilson Vitor do Nascimento, 36 anos, ameaçou a ex mulher, Grazieli Escobar Pinheiro, 25 anos, com um machete, na noite de sexta-feira (27), e agrediu com soco, no meio da rua, Pandia Calogeras, bairro Alto, em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima seguia em um carro, quando viu seu ex-marido fazendo sinal para parar o veículo. Grazieli então pediu ao motorista que parasse e quando ela desceu do carro, percebeu que o ex estava com um machete na cintura, questionando a conduta da ex-companheira, já que o Conselho Tutelar estaria ligando para informar a falta da filha na escola.

Ainda segundo o registro policial, o homem passou a gritar com a vítima, alegando que estava tentando ligar mais de 15 vezes e que a ex não atendia nunca as ligações. Neste momento, a vítima teria tentado ir embora do local.

Momento em que o agressor deu um soco na ex e a agarrou pela mão dizendo “não se faz de besta comigo que arranco sua cabeça, eu to armado”. A mulher então teria conseguido escapar, pegar o machete da cintura do ex e se afastar do agressor. A vítima procurou a Delegacia de Aquidauana para denunciar o caso e solicitar medida protetiva.

