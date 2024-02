Armados com faca, ladrões roubam motorista de app e abandonam carro no Leblon

Motorista de aplicativo, de 38 anos, passou por momentos de apuros na madrugada desta quinta-feira (1°), após ser vítima de assalto cometido por três ladrões armados com facadas, no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. O carro, um Renault Logan, foi abandonado do outro lado da cidade, no Jardim Leblon.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Batalhão de Choque foi acionado para atender a solicitação do roubo com assaltantes armados e ao chegar no local indicado, fez contato com o trabalhador.

Ele passou a relatar que aceitou uma corrida na frente de uma empresa que aluga carros, no Aeroporto Internacional de Campo Grande, embarcando os três indivíduos e que o destino seria o bairro Danúbio Azul. Contudo, ao final da corrida, os ladrões anunciaram o assalto e levaram o veículo.

Quando a equipe do Batalhão de Choque chegou, foi informado que o automóvel possuia rastreador, indicando em tempo real sua localização. Não demorou muito para que os policiais notassem que o carro havia sido abandonado na rua Clineu da Costa Moraes, no Jardim Leblon.

Um guincho foi solicitado e encaminhou o veículo para a Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) para realização dos procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado como roubo com emprego de arma branca na delegacia de plantão.

