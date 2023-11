Armados com facas e pistola, trio é detido pela GCM em Campo Grande

Durante uma operação na noite desta segunda-feira (13), equipes da Guarda Civil Metropolitana prenderam três suspeitos em um veículo Volkswagen Fox na região Vila Carlota, em Campo Grande. Eles estavam portando duas facadas, uma pistola 380 e várias munições encontradas no interior do automóvel.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a abordagem aconteceu enquanto as equipes faziam uma blitz no cruzamento da rua Spipe Calarge com a Avenida Fabio Zahran e o condutor do veículo não teria respeitado à ordem de parada e avançou o sinal vermelho, parando logo na sequência.

Após serem identificados, os homens possuíam idades de 30, 32 e 37 anos. Esse último, identificado como Willian Marques Colman, era quem conduzia o carro e foi convidado a realizar teste do bafômetro, mas recusou.

Nos procedimentos realizados pelos guardas, eles checaram a documentação do veículo e foi constatado um débito no licenciamento, sendo feita a remoção do carro para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito). No interior do automóvel, os agentes encontraram uma pistola de calibre 380, além de um carregador com 14 munições e duas facas.

As três pessoas que estavam no automóvel foram conduzidas para a delegacia de plantão. Willian foi preso em flagrante pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo.

Os demais envolvidos foram inseridos como testemunha no boletim de ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também