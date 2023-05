Armados com facas, ladrões assaltam e dão chutes em homem na Rui Barbosa

Um homem, de 51 anos, foi assaltado por supostamente dois adolescentes armados com uma faca, na manhã de quinta-feira (25), na rua Rui Barbosa, na região central de Campo Grande. A vítima ainda teria sido agredido com vários chutes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava transitando na rua em direção ao cruzamento com a rua Antonio Maria Coelho, quando foi abordado pelos ladrões.

Foram levados cartão do banco, plano de saúde, dinheiro, carteira de habilitação e título de eleitor da vítima.

O homem só procurou a delegacia no final da noite de quinta, quando explicou a situação e aparentava estar em estado de embriaguez na hora do registro da ocorrência.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também