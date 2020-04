Armados com pedra, "bombom" e comparsa roubam celular de jovem

Um jovem, de 23 anos foi, roubado por um casal de suspeitos armados com pedras e que se chamam de “bombom”, na madrugada desta quarta-feira (29), no Centro de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz seguia pela rua Joaquim Dornelas, na região do Bandeirantes, quando foi abordado pelo casal que estavam munidos com pedras.

Ainda de acordo com o registro, o autor chamava a companheira do roubo de “bombom”, eles fugiram pela avenida Afonso Pena levando o celular do jovem.

À policia, a vítima disse que a mulher era negra, media em torno de 1,65 m, cabelo canicalon, usava blusa de cor azul, e que o autor, teria 1,80 m e era moreno.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também