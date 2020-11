Armas e munições negociadas em via pública são apreendidas

Na quarta-feira (25), Policiais civis do Grupo de Operações Gerais (Goi) prenderam dois homens, de 21 e 29 anos, suspeitos de comercializarem armas de fogo e apreenderam uma arma calibre 38, com três munições intactas e uma arma calibre 32 com quatro munições intactas. O caso aconteceu no bairro Jardim monumento em Campo Grande.

Após tomarem conhecimento que ocorreria uma negociação de arma de fogo em via pública, os policiais passaram a monitorar algumas pessoas próximas ao local, até que em determinado momento optaram por abordar dois homens suspeitos. Com eles foram encontradas as armas e munições.

Um dos suspeitos disse aos agentes que estava somente negociando o armamento, mas que pertenciam ao outro conduzido. As armas, bem como os suspeitos foram encaminhados imediatamente até a Autoridade Plantonista e permanecem a disposição da Justiça.

