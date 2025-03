'Arregou'? Comparsa de bandido morto pelo Choque ficou com medo e se entregou rÃ¡pido na Capital

Um bandido foi preso e o outro foi morto ao entrar em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar durante a noite desta quinta-feira (20), no Assentamento Santa Mônica, próximo à antiga estação Guavira, em Campo Grande.

Conforme o divulgado pela corporação, as equipes estavam fazendo diligências para apurar uma série de homicídios que aconteceram na Capital. Ao se aproximar do local confronto, encontraram dois indivíduos.

Durante a tentativa de abordagem, um dos homens logo se rendeu e confessou seu envolvimento nos crimes. Ele também detalhou onde estava a arma utilizada no homicídio e afirmou ter um mandado de prisão em aberto no seu nome, fato confirmado durante a checagem.

No entanto, o outro suspeito tentou fugir e se escondeu uma casa. Resistindo a abordagem, ele sacou uma arma para atirar contra os militares, que revidaram a injusta agressão e alvejaram o homem. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade de saúde.

O local, onde o confronto aconteceu está sendo analisado pela Perícia Técnica. A arma, usada pelo criminoso, foi apreendida.

O JD1 apurou que os suspeitos podem ter envolvimento com a execução do traficante Thiago Leite Neves, o 'Diabolin', morto no dia 10 de março no Dom Antônio.

A reportagem acompanha os desdobramentos a respeito do confronto ocorrido na noite de hoje..

