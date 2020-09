Arsenal é apreendido em um acampamento de caçadores, quatro são presos em MS

Policiais apreenderam um arsenal em um acampamento de caçadores neste domingo (6) em uma fazenda nas proximidades do Rio Brilhante. Os agentes realizavam fiscalização preventiva em rodovias vicinais quando encontraram o armamento.

Conforme a Polícia Militar Ambiental (PMA), durante a fiscalização por volta das 22 horas, no município de Rio Brilhante, as equipes visualizaram um ponto de claridade no meio de uma mata, foram ao local e encontraram indivíduos praticando caça, que receberam voz de abordagem, quando os dois suspeitos fugiram e um foi detido portando um rifle calibre 38 e três munições intactas do mesmo Calibre.

Os policiais e fiscais foram ao acampamento dos caçadores e detiveram mais três pessoas acampadas que praticavam caça. Submetidos a busca pessoal, foram encontrados com eles quatro cartuchos Calibre 32 recarregados, 10 munições calibre 22, e tinham ainda três armas, sendo duas espingardas Calibre 32 e um rifle calibre 22, além de dois radiocomunicadores, tudo sem documentação.

Os quatro pessoas de 21, 42, 44 e 48 anos, residente em Douradina, receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com as armas e munições apreendidas, à delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante, onde eles foram autuados em flagrante por crime de porte ilegal de arma. A pena para o crime é de dois a quatro anos de reclusão.

