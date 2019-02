Artesão é encontrado morto dentro de banheiro

Valmir Souza Gomes, 61 anos, foi encontrado morto dentro do banheiro de sua residência, na noite desta terça-feira (12), em Dourados. Artesão, ele era conhecido na região como "João de Barro".

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado deitado dentro do banheiro nos fundos da residência e que também havia diversos rastros de sangue pela casa.

A perícia esteve no local para fazer averiguação e constatou que não há sinais de arrombamento ou violência dentro da residência e, a princípio não soube determinar quais as causas da morte. De acordo com a filha, Valmir sofria com problemas de pressão alta e diabetes.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac), em Dourados.

Deixe seu Comentário

Leia Também