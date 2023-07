Árvore cai em cima de carro de autoescola e mata aluna

A estudante de medicina Camila Martins Araújo, de 24 anos, morreu após uma árvore cair em cima do carro em que ela fazia aulas da autoescola, em São José dos Campos (SP), na manhã desta quinta-feira (13).

Conforme o G1, a jovem foi atingida na cabeça e o teto do carro em que ela estava ficou destruído. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, onde foi internada em estado gravíssimo.

No entanto, no final da tarde de hoje Camila não resistiu aos múltiplos ferimentos causados pelo acidente e morreu no hospital. Ela estava no terceiro ano do curso de medicina da faculdade.

O Corpo de Bombeiros acredita que a árvore de 29 metros de altura tenha caído com o vento. "Ainda vai ser investigado, mas temos a previsão meteorológica de ventos muito fortes na cidade. Os alertas foram enviados pela Defesa Civil. São esperados ventos de até 80 quilômetros por hora e esse pode ser o motivo", explica o capitão Diogo Diniz Vieira.

A Defesa Civil, o vendaval tem sido provocado por um ciclone extratropical, que atua na região sul do Brasil.

Deixe seu Comentário

Leia Também