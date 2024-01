'As primas tudo morta': Caminhão carregado com galinhas capota em Sidrolândia

Um caminhão, que estava carregado com frangos, tombou durante a manhã esta terça-feira (9), na MS-162, entre o município de Sidrolândia e o Distrito Quebra Côco. As aves estariam indo para o abate quando o acidente aconteceu.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Sidrolândia News, por conta do acidente vários animais morreram ainda no local, se amontoando em alguns pontos da estrada vicinal. Algumas aves acabaram feridas durante o capotamento.

Não consta no site se o responsável pela carga chegou a ir até o local. Assim como não existem informações a respeito do estado de saúde do condutor. Até o momento, a causa do acidente permanece desconhecida.

