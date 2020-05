Assaltante é espancado por passageiros de ônibus ao ser pego no flagra

Sarah Chaves, com informações do Em Tempo

Um suspeito de assalto a ônibus foi espancado por passageiros durante uma tentativa de cometer o crime no sábado (9), dentro do Terminal de Integração 1 (T1), localizado na Zona Sul de Manaus, Amazonas.

A revolta da população foi registrada em vídeo e divulgada nas redes sociais. Na gravação o suspeito é agredido por, pelo menos, cinco homens. Ao redor algumas pessoas assistem a cena de violência, enquanto outras pedem socorro.

"Vão matar o cara que tava no 'busão' tentando roubar", diz o homem que fez a gravação. Ele ainda mostra que uma mulher está desmaiada dentro do coletivo após, possivelmente, ser vítima do suspeito.

O suspeito recebeu vários chutes e socos e desmaiou no local. Mesmo desacordado ele continuou recebendo golpes, quando uma passageira interviu na briga e evitou que o homem fosse linchado.

Não há informações se o suspeito conseguiu fugir ou recebeu atendimento médico.

De acordo com o site Em Tempo, a equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela segurança naquela região, e foi informada que uma viatura foi até o local, mas a situação já havia sido controlada.

