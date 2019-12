Assaltante é preso após ser rendido por atendente de hotel

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Um homem identificado apenas como Márcio S. G, 46 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (13), após tentar assaltar um hotel, localizado na rua Toshinobu Katayama em Dourados e entrar em luta corporal com o atendente.

O caso ocorreu por volta de 1h30, conforme a ocorrência, Márcio entrou no estabelecimento, com um revólver, anunciou o roubo.

OO funcuionário do hotel, um homem de 32 anos percebeu que a arma não possuía munições e entrou em luta corporal com o criminoso. A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do homem.

Na delegacia, Márcio negou o fato. Afirmando ser usuário de drogas, contou ter chegado ao hotel em busca de quarto para dormir, quando o atendendo o atacou.

Sobre a arma, afirmou que vem sofrendo ameaças de facção criminosa após o irmão ser preso e encaminhado à Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

Autor foi encaminhado ao 1º Distrito Policial e autuado em flagrante pela tentativa de assalto.

