Assaltante é preso em flagrante ao tentar fugir pelo portão de elevação

Douglas Gonçalves Rolon, 19 anos, foi preso em flagrante tentando furtar uma clinica médica Doutor Nelson Heber Medina, na noite desta terça-feira (10), na região central de Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, um vizinho da clínica chamou a Polícia Militar ao perceber que uma pessoa estava dentro do local ligando e apagando as luzes internas, podendo ser um assaltante.

O criminoso percebeu a chegada dos militares, que estavam observando a situação por cima de um muro, e tentou fugir pelos fundos acionando um portão de elevação, mas outros agentes o esperavam do outro lado. Douglas foi preso em flagrante.

O dono da clínica Dr. Nelson Medina, disse não ter câmeras de segurança no local, apenas um sistema de alarme sem funcionar. “O alarme ficava disparando toda hora, sem motivo, ai quando estragou eu nem mandei arrumar”, declarou em conversa com o JD1 Notícias.

Nelson informou que não terá muitos prejuízos, pois o assaltante não conseguiu levar nada, apenas quebrou uma janela para invadir o local.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC-CENTRO).

