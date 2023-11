Assaltante morto em confronto com o DOF em Dourados já tinha sido preso 23 vezes

Saiba Mais Polícia Em Dourados, assaltantes morrem após troca de tiros com a polícia

A polícia identificou como Rafael Cabral do Nascimento, de 29 anos, também conhecido como 'Mascote', um dos assaltantes mortos na noite de ontem (4), em Dourados, após confronto com policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

Rafael e o comparsa invadiram uma casa no Bairro Izidro Pedroso, renderam mãe e filha e depois fugiram levando dinheiro, joias, celulares e um veículo Toyota Corolla. Segundo informações da reportagem do Ligado na Notícia, o crime aconteceu na casa da esposa do cobrador e agiota, Fernando Donizete de Oliveira, executado em 2022, na BR-163, próximo ao Parque das Nações.



Outra informação é que a dupla ainda tentou fugir em dois carros, mas um deles não conseguiu ligar, por isso, levaram o Corolla. A dupla estava armada e atirou contra os policiais, que reagiram e alvejaram os suspeitos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital da Vida, mas nảo resistiram. A ocorrência foi entregue registrada na Defron (Delegacia de Repressao aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

Rafael Cabral já havia sido preso 23 vezes por furto e roubo e também já havia sido detido por tráfico de drogas, tentativa de homicidio, lesão corporal, desacato, violência doméstica, dano e portar droga para consumo pessoal. O autor do assalto ainda estava evadido do sistema semiaberto desde setembro do ano passado e com um mandado de prisão em aberto.

O segundo autor morto no confronto não foi identificado.

