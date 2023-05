Assaltante que estuprou comerciante no Nova Lima tem 14 anos

O assaltante que estuprou uma comerciante no bairro Nova Lima, no dia 18 de abril, foi apreendido pela polícia nesta segunda-feira (8), e segundo a delegada adjunta Maíra Machado, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), ele tem apenas 14 anos.

Segundo Maíra, o menor foi encontrado por meio de uma denúncia anônima, recebida após a polícia divulgar imagens dele.

“Ele foi identificado através de uma denúncia anônima. Fomos até a escola, na escola nós tivemos outras informações, e depois fomos até a residência com o pai dele, e aí sim foi identificado”, comentou a delegada

Durante o depoimento, o adolescente confessou o crime, porém, afirmou que não sabe ao certo a motivação de ter cometido os crimes. “Ele admitiu a autoria, mas disse que não sabe ao certo a razão de ter cometido os atos infracionais, disse que só estava passando por ali e não sabe ao certo o que deu na mente dele e acabou cometendo [os crimes]”, comentou a delegada.

Durante a confissão, o menor demonstrou arrependimento e até mesmo disse aos policias que desejava pedir desculpas à vítima pelo crime, porém, a comerciante negou o pedido e informou que não quer ver o adolescente.

Quando questionado sobre a faca utilizada no crime, afirmou que a encontrou jogada na rua, e viu, com a lâmina em mãos, uma oportunidade de assaltar o local. Logo após o crime, ele se desfez do objeto.

“Com essa faca, ele teria passado no endereço da vítima e ali ele viu a oportunidade de cometer um roubo. Com isso, ele foi para o outro lado da rua, subiu a camisa escolar até a altura do nariz, amarrando ela com o cadarço do casaco e atravessou a rua anunciando o assalto.”

A delegada ainda ressalta que, durante a apreensão, a polícia teve acesso ao histórico escolar do adolescente e viu um histórico de agressividade. Além disso, à polícia, o pai relatou que o infrator tem diagnóstico de problemas psicológicos e psiquiátricos, com uso de medicamento controlado.

Por se tratar de menor de idade e completar 15 anos nesta terça-feira (7), ele não foi apreendido pela DEAM. O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ).

Relembre o caso

Uma comerciante de 55 anos foi estuprada durante uma tentativa de assalto na loja em que é dona, na tarde do dia 18 de abril, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria chego ao local e até mesmo pegou algumas mercadorias antes de cometer o crime.

Em um determinado momento mandou a comerciante entrar no banheiro do estabelecimento, amarrou a vítima e cometeu o crime, fugindo logo em seguida sem levar nenhuma mercadoria.

Algum tempo após o crime, a mulher conseguiu se soltar e pediu ajudar em um local próximo.

No início do mês a polícia divulgou imagens do criminoso, e por meio delas, recebeu denúncia que levou até o menor.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também