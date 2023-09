Assaltante que tentou roubar e ameaçou taxista de morte é preso em Maracaju

Um dos assaltantes que ameaçaram e tentaram roubar um taxista no dia 23 de agosto, na avenida João Pedro Fernandes, no bairro Cambaraí, em Maracaju, foi preso nesta quinta-feira (21). O segundo autor segue foragido.

Conforme as informações policiais, na ocasião, dois indivíduos teriam se aproximado do veículo e rendido o motorista. Usando uma faca, eles ameaçaram a vítima que para se defender entrou em luta corporal com um dos autores, fugindo do local com a chave do carro.

Ao tentarem dar partida no automóvel, o carro não ligou e dois autores fugiram rumo ao bairro Cambaraí. Desde o dia da tentativa de roubo, as equipes policiais vem fazendo diligências para localizar os autores.

Os jovens de 19 e 28 anos, usavam máscaras para não serem identificados pelo crime, mas após trabalho de investigação, eles tiveram as identidades reveladas e acabaram sendo indiciados por roubo majorado tentado.

