Assaltantes baleados roubaram carro de mulher no Nova Campo Grande

Os dois criminosos baleados por um policial militar do Batalhão de Choque à paisana, no final da tarde desta segunda-feira (15), roubaram o veículo Chevrolet Ônix de uma mulher na Vila Nova Campo Grande.

Informações apuradas pela reportagem apontam que os dois ladrões cometeram o assalto a mão armada na rua Nove, e fugiram com o carro na sequência em destino ignorado.

Assim que houve o crime, a Polícia Militar foi acionada e via rádio, foi repassado todas as características do veículo. O policial militar à paisana soube dessa situação após as informações serem repassadas em grupos do WhatsApp.

Ele localizou o veículo pela Avenida Gunter Hans e começou a persegui-los discretamente. Em determinado ponto da via, o trânsito ficou lento e dessa forma, houve a aproximação e o policial conseguiu colocar seu carro a frente do veículo roubado.

Nesse meio tempo, o militar já havia solicitado apoio dos companheiros por ter avistado o automóvel.

O policial após passar a frente dos ladrões, aproveitou que o trânsito estava tumultuado para realizar a abordagem , quando se identificou como militar, e nessa horas os criminosos atiraram de dentro para fora, mas não acertaram o policial.

O PM conseguiu se esconder e aproveitou que os criminosos seguiram para o mesmo lugar e atirou, acertando os dois.

Após desarma-los, equipes do Batalhão de Choque chegaram pelo local e deram continuidade a ocorrência. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos criminosos.

