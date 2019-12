Assalto em mercado da capital termina com um morto

Um criminoso ainda não identificado morreu depois de assaltar um mercado na manhã desta sexta-feira (6), no bairro Nova Campo Grande.

De acordo com informações policiais, um militar que estava de folga presenciou criminosos cometendo o roubo no estabelecimento comercial e pediu apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar, que fazia rondas pela região.

Os criminosos empreenderam fuga e foram seguidos pela equipe policial. No bairro Santa Emília, houve um confronto e um dos criminosos foi atingido. Ele foi socorrido pelos militares, mas não resistiu e morreu antes de chegar a unidade de saúde. Os outros autores fugiram e o Choque faz buscas para encontrá-los.

A quantidade de bandidos envolvidos ainda não foi divulgada pela polícia.

Deixe seu Comentário

Leia Também