Assassinada com faca no pescoço tinha 'histórico de brigas' com o ex em Paranaíba

Foi identificada como Alessandra Da Penha Cardoso, de 42 anos, a mulher assassinada com uma facada no pescoço durante esta terça-feira (28), pelo ex-marido no bairro Santo Antônio em Paranaíba - cidade distante 420 km da Capital. O autor, Eurico Costa Machado, de 50 anos, foi preso tentando fugir.

Consta no boletim de ocorrência que o casal já era ‘conhecido’ das equipes policiais, pois há alguns dias desavenças constantes entre eles estariam ocorrendo. Em uma das oportunidades, a vítimas teria informado já ter uma medida restritiva contra o ex-marido.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, prestando os primeiros socorros a Alessandra, mas ela não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

Após golpear a mulher no pescoço, Eurico chegou a fugir e pular muro de residências quando avistou a equipe policial. No entanto, foi pego durante um cerco feito no quarteirão. Ao ser pego, o autor confessou o crime e disse ainda que fugiria para Portugal.

Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar foi informada de que o filho da vítima, teria se lesionado dando um soco na porta da casa da mãe, ao perder a cabeça vendo-a caída, já sem vida. Ele chegou a lesionar o braço durante a ação.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), como feminicídio e violência doméstica e familiar.

