Polícia

Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança

Luan Felipe Pereira teria agredido um dos amigos dos suspeitos na segunda-feira, dia 6; seis pessoas foram presas em flagrante

08 outubro 2025 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 08/10/2025 às 07h23
Luan foi morto com três tiros na cabeçaLuan foi morto com três tiros na cabeça   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Foi identificado como Luan Felipe Pereira Santana, o rapaz assassinado com pelo menos três disparos de arma de fogo na cabeça na noite desta terça-feira, dia 7, no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. Ele teria se envolvido em uma briga com um dos amigos dos suspeitos na última segunda-feira (6).

Seis jovens foram presos em flagrante pelas equipes do Batalhão de Choque, sendo dois jovens, de 20 anos, dois com 21 anos, um com 23 anos, e outro com 24 anos.

A vingança teria sido arquitetada por um jovem, de 21 anos, identificado como Rafael. Ao relatar o caso, ele confirmou a versão da briga e afirmou ter se reunido com mais cinco indivíduos visando vingar o ocorrido.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o atirador e mais quatro indivíduos chegaram no local em um Volkswagen Taos e iniciaram uma conversa com Luan, onde determinado momento, os ânimos se exaltaram e alguns dos jovens voltaram para o carro.

No registro policial, consta que Luan teria se aproximado do veículo e nesse momento, o atirador, identificado como Vinicius, efetuou três disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local, antes mesmo do socorro chegar.

Todos haviam fugido após o crime, mas diante de uma denúncia anônima, policiais do Batalhão de Choque chegaram aos endereços dos quatro envolvidos no crime de forma direta e fizeram os trabalhos de praxe para levá-los até a delegacia, realizando as prisões em flagrante.

O veículo usado, assim como a arma, um revólver de calibre 32, foram apreendidos e apresentados na delegacia de plantão.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada que dificultou a defesa do ofendido.

