Assassinado de maneira brutal e enterrado em cova rasa era idoso de 75 anos

Foi identificado como Ramão Lopes, de 75 anos, a vítima de um crime brutal na noite desta segunda-feira (6), na região do Portal Caiobá, em Campo Grande. O idoso foi assassinado e enterrado em uma cova rasa.

O suspeito, de 23 anos, que não teve o nome revelado até o momento, foi preso em flagrante ao se apresentar espontaneamente para os militares do Batalhão de Choque no local do crime, na rua Ignes Correa da Costa.

Segundo informações divulgadas pela polícia, o acusado estava na frente da residência e percebeu a aproximação do idoso em uma bicicleta elétrica usada para o transporte de materiais recicláveis.

Para atrair a vítima, o rapaz ofereceu algumas latas de alumínio e levou Ramão para o interior da residência, onde iniciou a série de agressões. Primeiramente foram desferidos chutes e um golpe de mata-leão, na tentativa de enforcar a vítima, que conseguiu se desvencilhar em um primeiro momento.

Porém, o agressor sacou uma faca e desferiu ao menos três golpes na região do peito do idoso. Com a vítima no chão, o acusado utilizando uma barra de ferro desferiu mais dez golpes por todo o corpo da vítima.

O jovem escondeu o corpo em uma cova rasa no fundo da residência e tentou esconder a vítima com panos para que familiares não 'desconfiassem'.

No local estiveram a equipes do Batalhão de Choque, da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica. O caso foi tratado como homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

