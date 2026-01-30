Assassinado no Jardim Centro Oeste, homem foi atingido por 9 disparos

Foi identificado como Wanilson Neris de Lima, 41 anos, o homem assassinado com vários disparos de arma de fogo na noite desta quinta-feira, dia 29, na rua Araraquara, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Ele foi atingido por pelo menos 9 tiros efetuados pelo suspeito, até o momento não identificado, em frente a uma das residências da via, conforme análise preliminar da perícia.

Segundo consta no boletim de ocorrência, testemunhas não presenciaram os fatos, apenas ouviram alguns estampidos e ao saírem para verificar o que havia acontecido, encontraram Wanilson caído.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava em óbito, apenas sendo feita a constatação da morte. A Polícia Militar, com apoio do Batalhão de Choque, esteve no local. Durante a perícia, foi constatado que Wanilson foi atingido por nove disparos, inclusive, na cabeça.

Até o momento, não há informações a respeito de motivação e quem praticou o homicídio.

O caso foi registrado na delegacia de plantão como homicídio simples e será investigado.

