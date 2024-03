Assassinado no Montevideu tem vÃ¡rias passagens por estupro contra as filhas

Mateus Pompeu Dias, de 40 anos, que foi executado durante a manhã desta quinta-feira (21), tem mais de 50 anotações policiais em sua ficha criminal. Ele é acusado de estuprar as filhas.

Em uma busca rápida, o JD1 encontrou várias anotações, como homicídio, lesão corporal, estupro de vulnerável, porte ilegal de arma de fogo, desacato, desobediência, tráfico de drogas e outros.

Além disso, ele já estava com a ‘cabeça a prêmio’ depois de ter sua conduta desaprovada pelas lideranças da facção que fazia parte. Em abril de 2020, a esposa de Mateus, Sonia Estela Flores dos Santos, morreu no lugar do companheiro durante uma tentativa de execução no Jardim Noroeste.

Ela e a filha de 4 anos, eram passageiras do carro que Mateus conduzia. Depois dos disparos, ele arrancou com o veículo até o portão do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, a Máxima de Campo Grande, onde pediu por socorro.

Desta vez, depois de uma semana rondando a casa em que Mateus morava com a família, o atirador não errou o alvo e executou o homem com vários tiros na Rua Ana Rosa Castilho Ocampos, região do Jardim Montevideu.

Execução – Conforme o apurado pelo JD1 no local, a vítima estava em um Fiat Uno, trafegando pelo local quando passou a ser perseguido pelo atirador, que estava em uma motocicleta. Depois de emparelhar os veículos, vários disparos foram efetuados contra o homem.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas a vítima morreu ainda na cena do crime, dentro do carro.

Depois de disparar, o autor fugiu em disparada, mas acabou sendo alcançado por um policial do Batalhão de Choque a paisana, que seguia atrás do Uno quando a execução aconteceu.

Para a reportagem, testemunhas contaram que o autor estava usando uma balaclava (capuz). A motocicleta que ele estava ficou abandonada no local da prisão.

