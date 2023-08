Assassinato de 'pai de santo' é transmitido ao vivo após ele ameaçar autor

O 'pai de santo' Itamar Silva, de 29 anos, conhecido como Tatu, foi morto a tiros após fazer ameaças contra o autor. O assassinato dele foi transmitido ao vivo pelas redes sociais, na cidade de Caturaí, a 43 km da capital goiana.

Segundo a o Metrópoles, testemunhas relataram que o autor do homicídio recebeu um vídeo em que o "pai de santo" fazia ameaças contra ele, o que pode ter motivado o crime.

Confronto De acordo com a PM, o autor do crime também morreu. Segundo a corporação, ele fugiu logo após os disparos, escondeu-se em uma região de mata e, durante confronto com a polícia, foi alvejado. O homem, que usava o nome de Gabriel Reis da Silva, chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

A PM explicou que, horas antes do crime, três homens estavam com Erasmo Carlos Reis da Silva, nome verdadeiro do suspeito, e ele teria revelado sua intenção de matar Itamar.

Ainda segundo a corporação, Erasmo era natural do Tocantins e tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, bem como passagens criminais por homicídio, sequestro, roubo, porte ilegal de arma de fogo e furto.

Iniciante Em nota, a Federação de Umbanda e Candomblé do Estado de Goiás (Fuceg) informou que Itamar Silva não era filiado à entidade e se autodeclarava como "Pai Itamar de Ogum". Segundo a entidade, o homem também não era filiado a federações de outros estados.

Itamar era iniciante na religião e não tinha sido ordenado como "zelador de santo", que é o termo correto, segundo a federação.



Deixe seu Comentário

Leia Também