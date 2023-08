Assassinatos diminuem cerca de 40% em Fátima do Sul e região, aponta Sejusp

Dados atualizados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), apontam uma redução de 40% em casos de homicídio nas cidades do interior: Fátima do Sul, Caarapó, Deodápolis, Juti, Glória de Dourados, Jateí e Vicentina. Os dados foram levantados entre janeiro em julho de 2023, levando em consideração o mesmo período do ano passado.

Levantamento feito aponta ainda que no período mencionado, não foi registrada nenhuma ocorrência de roubo em comércio na região e os roubos em residência diminuíram 33,3%.

Para a delegada regional da Polícia Civil em Fátima do Sul, Paula Ribeiro dos Santos, a substancial diminuição nos índices de crimes contra vida, bem como crimes contra o patrimônio praticados com violência ou grave ameaça é resultado do investimento continuo do governo do estado na segurança pública.

“No último ano, nossa região recebeu o reforço de oito novos delegados de polícia e seis novos escrivães de polícia, que trouxe uma considerável celeridade às investigações, além de possibilitar a realização de inúmeras operações policiais em conjunto com as demais forças de segurança”, destaca ela.

O comandante do 14º BPM (Batalhão da Polícia Militar), tenente-coronel Teodoro Caramalac Neto, também comentou os comparativos estatísticos divulgados esta semana pela Sejusp, destacando os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos.

“Desde o começo do ano, foi implementada uma política de valorização do policial através de instrução continuada. Atualização sobre as normas legislativas, técnicas de abordagem, busca pessoal, tiro entre outras matérias que constantemente tratamos com toda a tropa do Batalhão para o aprimoramento do atendimento a sociedade”.

