Assassino da ex-namorada, Maicon Douglas, é preso em Três Lagoas

Sarah Chaves com informações do JP News

Está preso o assassino Maicon Douglas, autor do feminicídio contra Ana Paula Pagani de Souza , registrado na madrugada desta segunda-feira (23), em Três Lagoas.

Conforme o JP News, Maicon Douglas estava escondido em uma residência próximo a sua casa no bairro Jardim Carioca em Três Lagoas, após ter fugido do local do crime em uma biciclet.a

Após ser preso o autor do feminicídio foi levado para a delegacia do Setor de Investigações Gerais (SIG) e em seguida para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). O delegado, Ailton pereira, disse que em depoimento Maicon teria confessado ter ido até o local com intenção de matar a vítima e que a motivação seria por ciúmes. Segundo o site local, ao ser questionado se estava arrependido, o autor preferiu manter silêncio.

Caso

Ana Paula Pagani, de 28 anos, foi morta pelo ex-namorado Maicon Douglas Rodrigues, de 28 anos, a golpes de faca. A vítima estava em seu apartamento dormindo, quando seu ex chegou ao local e forçou a entrada, ela então teria acordado. O autor começou a agredi-la, ela ainda tentou fugir, mas foi alcançada.

Com uma faca nas mãos, ao assassino passou a esfaquea-la, Ana Paula teve várias perfurações pelo corpo, que atingiram as costas, pescoço e peito.

Deixe seu Comentário

Leia Também