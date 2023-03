Assassino de Danilo, em Campo Grande, tem prisÃ£o preventiva decretada pela JustiÃ§a

Railson de Melo Ponte, vulgo Maranhão, de 27 anos, teve sua prisão em flagrante convertida para prisão preventiva na manhã desta sexta-feira (10) pela Justiça de Mato Grosso do Sul após a audiência de custódia. Ele é o assassino confesso de Danilo Cezar de Jesus Santos, de 29 anos.

O mestrando estava desaparecido desde o último domingo (5), quando foi visto pela última vez na companhia do autor nas proximidades da Orla Morena. Seu corpo foi encontrado apenas na manhã de quarta-feira (8), em um terreno baldio na região central de Campo Grande.

Maranhão foi preso em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver, mas após sua confissão durante um breve interrogatório, passou também a responder por homicídio. Ele disse as equipes policiais ter aplicado um golpe de ‘mata-leão’ no rapaz.

Na decisão assinada pela juíza de direito, Eliane de Freitas Lima Vicente, foi levado em consideração a gravidade do crime e a "necessidade de melhor apuração da conduta imputada e que causou abalo à sociedade, aliado aos maus antecedentes".

Railson estava no regime aberto proveniente do Estado do Maranhão.

"Bem como pela ausência de comprovação de trabalho lícito e residência fixa, não ser recomendável a concessão de liberdade provisória. Acolho a representação feita pelo delegado José Roberto de Oliveira Júnior e com parecer favorável do Ministério Público, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva", destaca a decisão.

