Assassino de idoso em Nioaque se 'gabou' do crime em bar da cidade

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso por suspeita de assassinar a facadas um idoso, de 79 anos, durante a noite de domingo (21), no Bairro Monte Alto, em Nioaque. Ele teria contato para algumas pessoas em um bar o que teria feito, se gabando do crime.

Conforme as informações policiais, depois de receber o comunicado sobre o caso e fazer os levantamentos no local, encontrando a vítima com vários ferimentos produzidos por faca pelo corpo, foi dado inicio as investigações para identificar e localizar o autor. A vítima tinha ainda duas facas cravadas em seu corpo.

Durante as investigações os policiais foram informados que, na noite anterior, um homem, aparentando estar atordoado e sobre efeito de álcool, afirmou para algumas pessoas em um bar que teria matado um homem na cidade, cravando uma faca em seu peito e que eles veriam a notícia no dia seguinte.

Diante das informações, iniciaram-se as buscas pelo indivíduo, que foi localizado andando pela rodovia 060. Ao ser questionado sobre o fato, ele negou a autoria do delito e apresentou várias versões conflitantes, no entanto todas as testemunhas confirmaram ser ele a pessoa que havia falando a todos que teria matado um homem na noite anterior.

A investigação apurou ainda que ele estava ingerindo bebida alcoólica na residência da vítima na tarde de domingo, além disso, foi encontrado na posse de produtos como perfumes e sabonetes, que foram reconhecidos por familiares da vítima.

