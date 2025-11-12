Menu
Polícia

Assassino de policial civil morre em confronto com a PM em Três Lagoas

Ele estava ameaçando algumas pessoas em um bairro e reagiu à abordagem policial

12 novembro 2025 - 07h10
Patrik estava com uma arma e reagiu à abordagem

Patrik Aparecido de Oliveira Machado, de 44 anos, acusado de assassinar um policial civil, morreu ao entrar em confronto com uma equipe da Polícia Militar, na noite desta terça-feira, dia 11 de novembro, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Ele era acusado de ter envolvimento direto no crime contra o investigador Orival Pereira dos Santos, de 54 anos. O crime em questão aconteceu em 2009, na cidade de Araçatuba, em São Paulo.

Na época, o crime contra o policial civil, executado com cinco tiros, teria sido motivado por vingança e Patrik teria atuado diretamente, efetuando os disparos.

Segundo informações do portal RCN 67, o criminoso estava vivendo em Três Lagoas e a Polícia Militar havia recebido informações que o indivíduo estava realizando ameaças a moradores do bairro Vila Verde com uma arma.

Ainda conforme o portal, Patrik teria sido localizado e abordado por uma equipe da Força Tática, mas reagiu e acabou entrando em confronto com os policiais militares e foi atingido pelos disparos.

Mesmo ferido, ele chegou a ser socorrido pela equipe policial até o Hospital Auxiliadora, porém, não resistiu.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para o trabalho de praxe.

