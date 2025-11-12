Assassino de policial civil morre em confronto com a PM em Três Lagoas

Patrik Aparecido de Oliveira Machado, de 44 anos, acusado de assassinar um policial civil, morreu ao entrar em confronto com uma equipe da Polícia Militar, na noite desta terça-feira, dia 11 de novembro, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Ele era acusado de ter envolvimento direto no crime contra o investigador Orival Pereira dos Santos, de 54 anos. O crime em questão aconteceu em 2009, na cidade de Araçatuba, em São Paulo.

Na época, o crime contra o policial civil, executado com cinco tiros, teria sido motivado por vingança e Patrik teria atuado diretamente, efetuando os disparos.

Segundo informações do portal RCN 67, o criminoso estava vivendo em Três Lagoas e a Polícia Militar havia recebido informações que o indivíduo estava realizando ameaças a moradores do bairro Vila Verde com uma arma.

Ainda conforme o portal, Patrik teria sido localizado e abordado por uma equipe da Força Tática, mas reagiu e acabou entrando em confronto com os policiais militares e foi atingido pelos disparos.

Mesmo ferido, ele chegou a ser socorrido pela equipe policial até o Hospital Auxiliadora, porém, não resistiu.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para o trabalho de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também