Assassino de Ronaldo assume quatro homicídios da década de 80

Juarez Alves da Costa, assassino confesso de, Ronaldo Maldonado, 57 anos, contou em depoimento à polícia nesta quinta-feira (19) que é autor de mais quatro homicídios ocorridos na década de 80.

O assassino estava sendo procurado depois de ter matado, nesta madrugada, a golpe de faca, Ronaldo. De acordo com o apurado até o momento, o crime originou de uma briga cujo motivo ainda é desconhecido. Durante o confronto, que teria acontecido dentro da residência da vítima, Juarez teria desferido o golpe fatal em Ronaldo.

Depois do golpe, Juarez teria arrastado o corpo até o portão de entrada da casa, onde foi encontrado por vizinhos. O autor foi encontrado ainda nesta manhã, depois de ter fugido do local do crime.

Ele está preso e o corpo de Ronaldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

