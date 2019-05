Assassino, decapitou vítima e comeu pedaço do pescoço, em MS

O funileiro Agnaldo dos Santos Miranda, 28 anos, foi preso poucas horas depois de matar e decapitar Eliel de Jesus, 44 anos, em Coxim. Ele teria cortado e comido um pedaço do pescoço da vítima, praticando canibalismo. Três delegados deram detalhes do crime em coletiva de imprensa na terça-feira (7).

Conforme o site Edição MS, Agnaldo foi preso junto com o suspeito Ozias Gomes de Lima, 48 anos, ele não ofereceu resistência, detalhou o crime e disse não estar arrependido. Agnaldo narrou com detalhes macabros do assassinato. O crime ocorreu na manhã de segunda-feira, e antes de decapitar a vítima, ele desferiu 16 golpes de faca contra Jesus.

Segundo a Polícia Civil, depois de esfaquear e arrancar a cabeça de Eliel de Jesus, ele cortou um pedaço da carne do pescoço e comeu.

Ele disse aos investigadores que acertou o rival no peito, pois, “quando se quer matar porco e boi tem que ir direto no coração, sem piedade”.

O funileiro arrancou a cabeça de Eliel e foi até a casa de um homem identificado como “Lima”, que ele também tinha a intenção de matar. Como o morador não estava em casa, o assassino deixou a cabeça de Eliel jogada na varanda e foi embora.

Agnaldo voltou para a residência dele, onde dormiu e foi trabalhar normalmente durante a manhã. O autor foi preso quando chegava a uma conveniência onde compraria fumo.

O autor alegou que é usuário de drogas, mas tenta deixar o vício. “Lima” teria oferecido entorpecente a ele, e posteriormente enviado Eliel de Jesus para fazer o mesmo.

Foi quando eles se desentenderam, partiram para a briga e Agnaldo resolveu matar Jesus. Ele contou aos delegados que por conta do uso de drogas perdeu mulher e a guarda dos quatro filhos.

O autor mostrou à polícia onde escondeu o facão e colaborou com as investigações. Ele diz que não está arrependido do crime e vai responder por homicídio qualificado.

