Assassino do próprio filho comete suicídio na prisão

O assassino Paulo Roberto de Caldas Osório, 45 anos, acusado de matar o próprio filho, Bernardo da Silva Marques Osório, de 1 ano e 11 meses foi encontrado morto no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Paulo estava internado no local desde 2019 após ser acusado de envenenar e matar o filho e no último sábado (11), foi encontrado morto na cela da penitenciária.

De acordo com informações da Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe), Paulo usou uma calça para se enforcar. O corpo dele foi encontrado por agentes penitenciários que realizavam a inspeção da tarde no presídio. Ele estava caído no chão da cela, com sinais de suicídio por enforcamento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, porém não obtiveram sucesso na reanimação de Paulo.

